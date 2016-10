Dextra on aloittanut leikkaustoiminnan Ähtärin sairaalassa tänään keskiviikkona. Ensimmäisen päivän ohjelmassa on neljä päiväkirurgiana tehtävää leikkausta. Alkuun operaatioita tehdään yhdessä leikkaussalissa tarpeen mukaan, mutta tavoitteena on laajentaa toimintaa niin, että leikkauksia tehtäisiin viitenä päivänä viikossa.